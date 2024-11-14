اتفاقية لدعم تمكين الكوادر الوطنية في قطاعي النقل البحري والصناعة

وتستهدف الاتفاقية تدريب وتأهيل 570 متدربًا للعمل في القطاع، وبمبالغ دعم تصل إلى 174 مليون ريال، كما أكدت الاتفاقية الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.