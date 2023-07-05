بما يزيد على 800 ألف رأس أنعام.. "أضاحي" تعلنُ نجاحَ الخُطة التشغيلية لموسم الحج

أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" نجاحَ الخطة التشغيلية لموسم الحج 1444هـ، وفق نماذج التشغيل، حيث أظهرت مؤشرات قياس الأداء تميزاً ملحوظاً في جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حيث أنجز المشروع ما يزيد على 800 ألف رأس من الأنعام.
وأطلق مشروع "أضاحي" منذ أول أيام النحر أحد أضخم العمليات اللوجستية لتوزيع لحوم النُسك، مستهدفاً المستحقين داخل المملكة عبر أكثر من 300 جمعية خيرية مرخصة، ونقل الفائض إلى أكثر من 30 دولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بعد إخضاع كل اللحوم لعمليات فحص الجودة والسلامة تحت إشراف فريق متخصص في مجال الطب البيطري وجودة الغذاء.
وتتم مرحلة اختيار العمالة الموسمية بالشراكة مع 5 جهات حكومية، حيث يتم التأكد من الخبرات العملية للعمالة، ومدى ملاءمتهم لطبيعة أعمال أداء النسك، حيث يحرص المشروع على اكتمال توافدهم لمواقع العمل بمرافق المشروع قبيل نهاية شهر ذي القعدة من كل عام، على أن تبدأ إجراءات مغادرتهم للمملكة بغروب شمس ثالث أيام التشريق، حيث يتجاوز عددهم لأكثر من 30 ألف عامل من مختلف الجنسيات والمهن.
من جهته، رفع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على دعم مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، والتسهيلات التي توفرها الحكومة الرشيدة للمشروع، والدعم اللامحدود لإنجاح مهامه على الوجه الأكمل.