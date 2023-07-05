بما يزيد على 800 ألف رأس أنعام.. "أضاحي" تعلنُ نجاحَ الخُطة التشغيلية لموسم الحج

وتتم مرحلة اختيار العمالة الموسمية بالشراكة مع 5 جهات حكومية، حيث يتم التأكد من الخبرات العملية للعمالة، ومدى ملاءمتهم لطبيعة أعمال أداء النسك، حيث يحرص المشروع على اكتمال توافدهم لمواقع العمل بمرافق المشروع قبيل نهاية شهر ذي القعدة من كل عام، على أن تبدأ إجراءات مغادرتهم للمملكة بغروب شمس ثالث أيام التشريق، حيث يتجاوز عددهم لأكثر من 30 ألف عامل من مختلف الجنسيات والمهن.