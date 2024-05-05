"المسلّم": أوقفوا مشاريع "توصيل الطلبات" في مدن المملكة

وفي مقاله "أوقفوا توصيل الطلبات!" بصحيفة "المدينة"، كتب "المسلّم": "كتبتُ قبلَ ثلاثةِ أشهرٍ مقالًا هُنَا عن مشكلاتِ وسلبياتِ مشروعاتِ "توصيلِ الطلباتِ"، ومَا سبَّبهُ هؤلاء العابرُونَ للطُّرقاتِ "بدباباتِهم" المُزعجةِ من أضرارٍ جسيمةٍ على المجتمعِ والنظامِ، وأحدثُوا فوضى في الطرقاتِ ولدى العوامِّ!.. تفاعلَ معي مَن تفاعلَ من الزُّملاءِ وبعضِ المسؤولِين، وكتبَ بعدِي العديدُ من الزُّملاءِ "الكُتَّاب" حولَ هذه النقطةِ على وجهِ التحديدِ، وكانُوا مُبدعِينَ في الطَّرحِ كعادتِهم، وقوبلتْ كتاباتنَا بالمديحِ والتجاوبِ "الكلاميِّ" من قِبلِ كثيرِينَ، ولكنَّه "حبرٌ على ورقٍ" كمَا يُقال، ونحنُ نقولُ: "كلامٌ في كلامٍ مع الأسفِ"".