"الأمن العقاري" ودوره في جذب الاستثمارات ورفع الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.. تحديات وحلول

مضيفًا أن هذه المشكلة ومثيلاتها، تتطلب تعاوناً صادقاً بين الجهات المعنية بالعقار، كوزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنداء بها مطلب مهم لتحقيق الأمن العقاري، وإيجاد حلول للمشاكل؛ كالإسراع في معالجة الصكوك العقارية في الجهات العدلية؛ للاستفادة منها في رفع الناتج المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وطموح سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.