"الأمن العقاري" ودوره في جذب الاستثمارات ورفع الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.. تحديات وحلول

تحدث الخبير والمتخصص في المجال العقاري، الأستاذ عايد الهرفي، عبر حسابه في منصة إكس @aiyd2012 عن أهمية المجال العقاري ودوره في تنمية الاستثمارات ورفع الناتج المحلي.
وقال الهرفي: إن المجال العقاري في المملكة يزخر بفرص استثمارية كبيرة، من شأنها لعب دور حيوي في رفع الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني؛ إلا أن تأخر معالجة الصكوك في الجهات العدلية يشكل عائقاً خطيراً يمنع الاستفادة منها؛ ما يعني حرمان الاقتصاد الوطني المليارات سنوياً.
ووجه الهرفي تساؤلاً مهمًا، وأضاف: ما دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كجهة رسمية معنية بالعقار تجاه الأراضي المعطلة بسبب تأخر معاملاتها في وزارة العدل؟.. إذ إن ذلك التأخير يؤدي إلى حرمان الاستفادة منها كمنتجات سكنية، أو بفرض رسوم الأراضي البيضاء عليها.
وأضاف الهرفي أن الأمر يتطلب من وزارة البلديات اتخاذ خطوات جادة تجاه المعاملات المتأخرة في وزارة العدل لسنوات، ووضع آليات تكون قادرة على اجتثاث المشكلة من جذورها.
مضيفًا أن هذه المشكلة ومثيلاتها، تتطلب تعاوناً صادقاً بين الجهات المعنية بالعقار، كوزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنداء بها مطلب مهم لتحقيق الأمن العقاري، وإيجاد حلول للمشاكل؛ كالإسراع في معالجة الصكوك العقارية في الجهات العدلية؛ للاستفادة منها في رفع الناتج المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وطموح سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.