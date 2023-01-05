إنجاز عالمي.. فريق بمدينة سلطان بن عبدالعزيز يكشف عن الجين POC1A ودوره في الإصابة بالسكري

وتأتي أهمية هذا الكشف في ربط هذا الجين بداء السكري الذي ينتشر بصورة كبيرة في المملكة خاصة داء السكري من النوع الثاني لدى الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى تأثير هذا الجين في التهاب العضلات المصاحب للتقلصات والآلام الشديدة، التي قد تنتهي بالإعاقة، كما أن الكشف عن دور هذا الجين يعطي الفرصة مستقبلاً في علاج مضاعفاته من خلال العلاج الجيني في المستقبل.