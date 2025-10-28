القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة في الشرقية والمناطق المحمية

وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.