بالفيديو.. الأحمري يروي كواليس سؤاله لولي العهد وترامب من قلب البيت الأبيض

وكشف الأحمري، في مقطع فيديو، تفاصيل اللحظات التي سبقت طرح سؤاله الشهير على سمو ولي العهد والرئيس الأميركي، قائلاً:

"موقعي كان خلف الوفد السعودي مباشرة، وكانت أجهزة الخدمة السرية والوزراء يحجبون رؤية الرئيس الأميركي، ما جعل من الصعب لفت انتباهه. كنت أنادي: مستر برزدنت، مستر برزدنت، لكن كل مرة تقع عيني على أحد الوزراء فيلتفت، ثم تلتفت الوزيرة بجانبه، حتى فُسحت مساحة صغيرة جعلت الرؤية مباشرة باتجاه الرئيس الأميركي".