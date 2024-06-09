التأمينات الاجتماعية: 110 آلاف منشأة متقدّمة لمبادرة الإعفاء من الغرامات خلال 3 أشهر من إطلاقها

وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تستهدف أصحاب العمل والمنشآت لتقديم طلب إعفاء كامل بنسبة "100%" من الغرامات التي ترتّبت عن التأخير في السداد أو ارتكاب المخالفات، شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقّة، مضيفة: أن المجال ما زال مفتوحًا لاستفادة المنشآت من المبادرة ممن ترتّبت عليهم الغرامات المشار إليها.