"السيارات القديمة والمتحف التراثي".. لوحات من عبق الماضي بمدخل تعليم الأفلاج احتفاء بيوم التأسيس

شكّلت السيارات القديمة والمتحف التراثي اللذان تم وضعهما على مدخل إدارة تعليم الأفلاج، احتفاءً بيوم التأسيس، لوحات من عبق الماضي وإطلالة على الزمن القديم.
وتضمنت احتفالات إدارة تعليم الأفلاج بيوم التأسيس الذي بدأ الاحتفاء به في مدارس وزارة التعليم هذا الأسبوع، حزمة من البرامج الوطنية تحمل أهمية المناسبة التاريخية والثقافية وعمقها الحضاري والثقافي.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج ومدارسها قد بدأت اليوم فعالياتها بتجهيز النشاط الطلابي ومتحف تراثي ضم العديد من القطع التراثية القديمة تحاكي فصول زمن الطيبين، كما تم إيقاف مركبتين قديمتين تعود بذاكرة زوار الإدارة إلى زمن الأجداد.
ويشمل احتفال الأفلاج بهذه المناسبة الغالية العديدَ من البرامج والأنشطة على مستوى الإدارة والمدارس؛ نظرًا لأهمية المناسبة التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية واعتزازًا بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة، وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون.