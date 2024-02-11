"السيارات القديمة والمتحف التراثي".. لوحات من عبق الماضي بمدخل تعليم الأفلاج احتفاء بيوم التأسيس

وكانت إدارة تعليم الأفلاج ومدارسها قد بدأت اليوم فعالياتها بتجهيز النشاط الطلابي ومتحف تراثي ضم العديد من القطع التراثية القديمة تحاكي فصول زمن الطيبين، كما تم إيقاف مركبتين قديمتين تعود بذاكرة زوار الإدارة إلى زمن الأجداد.