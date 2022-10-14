"القرشي": المحامون حريصون على إنهاء الخصومة والصلح بين الخصوم

وبيَّنت المحامية القرشي أن "مَنْ يتعمق جيدًا في مهنة المحاماة يجد عكس ما يظنه البعض؛ إذ إن المحامين يبحثون عن إرجاع الحقوق لأصحابها، ويعملون بضمير حي، ولا يدخرون جهدًا في ذلك، بل تجدهم أحيانًا يحاولون تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين للوصول إلى حل سلمي، يُرضي جميع الأطراف بدون تحيُّز أو إجحاف، وأيضًا يسعون في بعض القضايا لإصلاح ذات البين، وخصوصًا إذا كانت القضايا أسرية، وفيها مجال للصلح ولَمّ الشمل".