"القرشي": المحامون حريصون على إنهاء الخصومة والصلح بين الخصوم

أكدت المحامية بشاير سالم القرشي حرص المحامين على إنهاء الخصومة والصلح بين الخصوم كسبًا للأجر، بعكس ما يظن البعض بأن المحاماة فرصة لجلب المال، وتحقيق المصالح الشخصية، ومحاولة الانتصار لقضايا موكليهم.
وبيَّنت المحامية القرشي أن "مَنْ يتعمق جيدًا في مهنة المحاماة يجد عكس ما يظنه البعض؛ إذ إن المحامين يبحثون عن إرجاع الحقوق لأصحابها، ويعملون بضمير حي، ولا يدخرون جهدًا في ذلك، بل تجدهم أحيانًا يحاولون تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين للوصول إلى حل سلمي، يُرضي جميع الأطراف بدون تحيُّز أو إجحاف، وأيضًا يسعون في بعض القضايا لإصلاح ذات البين، وخصوصًا إذا كانت القضايا أسرية، وفيها مجال للصلح ولَمّ الشمل".
وقالت: "يجب أن يعلم الجميع أن المحامي شخص قانوني، ومطلع على الأنظمة، وقبل ذلك إنسان يحمل بداخله رسالة عظيمة، تتضمَّن مبادئ التسامح والمحبة والصفح والأخلاق والسلام، ولديه شريعة سماوية، ومنهاج قويم، يسير على خطاه، ويعمل بمحكم ما جاء فيه، ويضع الحق ميزانًا للعدالة وسبيل السعادة".