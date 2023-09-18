المشي والجري والحدائق.. شاهد "أجواء مكة" تحفّز الأهالي على الخروج للتنزه

ويحرص مرتادو المتنزهات والأماكن المخصصة لممارسة الرياضة في مكة المكرّمة، على المشي والجري لوجود مناطق تم تخصيصها لذلك في أحياء: الشرائع، والشوقية، والنسيم، وبطحاء قريش، والحمراء، إضافة إلى وجود حدائق عامة مثل حديقة الحسينية، وحديقة النوّرية، وحديقة الجموم، وعديد من الحدائق المنتشرة في مختلف أحياء مكة المكرّمة، التي تتضمن عديداً من المرافق والتجهيزات والمعدات المخصصة للمشي والرياضات المختلفة، والتي تحفز روادها على ممارسة الرياضة.