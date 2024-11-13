بقيمة 800 مليون ريال.. "ليوان" تعلن بيع 70% من مشروعها "ليفن ليوان"

كشفت شركة ليوان للتطوير العقاري، عن بيع 70%، من وحدات مشروعها "ليفن ليوان" بنظام البيع على الخارطة، بقيمة إجمالية تزيد على 800 مليون ريال، وسط إقبال كبير من جانب الراغبين على تملك وحدات في المشروع، تزامنًا مع انعقاد معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"، الذي أقيم خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، بالرياض، وسط مشاركة واسعة من شركات التطوير العقاري، والكيانات العقارية الأخرى، على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.