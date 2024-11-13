بقيمة 800 مليون ريال.. "ليوان" تعلن بيع 70% من مشروعها "ليفن ليوان"

كشفت شركة ليوان للتطوير العقاري، عن بيع 70%، من وحدات مشروعها "ليفن ليوان" بنظام البيع على الخارطة، بقيمة إجمالية تزيد على 800 مليون ريال، وسط إقبال كبير من جانب الراغبين على تملك وحدات في المشروع، تزامنًا مع انعقاد معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"، الذي أقيم خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، بالرياض، وسط مشاركة واسعة من شركات التطوير العقاري، والكيانات العقارية الأخرى، على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويتكون مشروع "ليفن ليوان" من الجزء التجاري حيث يحتوي على برج مكتبي بمساحة 24 ألف متر مربع، وستريب مول على طريق الملك عبدالله، وبرج شقق سكنية مخدومة، وقد تم بيع هذا الجزء التجاري لصندوق رصانة ليوان التجاري، تحت إدارة شركة رصانة المالية.
في الوقت نفسه، تم بيع مجموعة من الوحدات في المجمع السكني لشريحة عملاء متميزين ونخبة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين وكبار الشخصيات، خلال فترة وجيزة وأثناء المراحل الإنشائية الأولى من المشروع.
وأكد عبدالرحمن بن سعود الدحيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "ليوان"، أن بيع 70% من وحدات مشروع "ليفن ليوان"، يدل على قوة السوق السعودي والطلب المتزايد على المشاريع النوعية في المملكة، والتي تستهدف تكوين مجتمعات حيوية متكاملة، تناسب تطلعات ورغبات العائلة السعودية.