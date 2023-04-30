لقطات "سبق" الجوية ترصد أمطار جازان.. و"الدفاع المدني" يحذّر

تعيش منطقة جازان، منذ فجر اليوم، وسط أمطار متوسّطة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزّهين والزوّار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.