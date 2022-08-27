"مقطع إلغاء مشروعٍ بسبب الجن" يتفاعل بردّ محافظة العارضة: نسْجُ خيال

وتابع: "بلدية المحافظة نفّذت مشروعات عدة على مسافات قريبة جدًّا من الجبل، وهي طريق أسفلت بعرض 60 مترًا يسلكه السكان وزوار المحافظة على مدار الساعة، ومشروع حديقة عامة على مسافة 400 متر شمال الجبل يرتادها الزوار يوميًّا، ومشروع السوق الأسبوعي للماشية، ومشروع المسلخ، ومشروع سوق الأعلاف؛ جميعها ملاصقة للجبل من الجهة الغربية، وتوجد قرى شرق وغرب الجبل مأهولة بالسكان ولم يحصل لأحد أي سوء مما ذكره صاحب المقطع".