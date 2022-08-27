"مقطع إلغاء مشروعٍ بسبب الجن" يتفاعل بردّ محافظة العارضة: نسْجُ خيال

ردّت محافظة العارضة شرق منطقة جازان، على المقطع المثير للجدل، الذي تم تداوله، ويظهر من خلاله شاب يتحدث عن إلغاء مشروع بسبب الجن في جبل الدقم جنوب غرب المحافظة؛ موضحة أن المقطع نسْجُ خيالٍ من صاحبه، وما ذُكر ليس له أساس من الصحة.
وتفصيلًا، صرح رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العارضة عبدالله بن يحيى الجابري، في بيان حصلت "سبق "على نسخة منه: إشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رواية "أن الجن مَنَعَ تنفيذَ أحد المشاريع بجبل الدقم بمحافظة العارضة"؛ نوضح أن المقطع المنشور نسجُ خيالٍ من صاحبه، وما ذُكر ليس له أساس من الصحة جملةً وتفصيلًا".
وأضاف: "الجبل المذكور مثله مثل باقي جبال المحافظة، وما روي عنه مجرد أكاذيب نسجها صاحب المقطع".
وتابع: "بلدية المحافظة نفّذت مشروعات عدة على مسافات قريبة جدًّا من الجبل، وهي طريق أسفلت بعرض 60 مترًا يسلكه السكان وزوار المحافظة على مدار الساعة، ومشروع حديقة عامة على مسافة 400 متر شمال الجبل يرتادها الزوار يوميًّا، ومشروع السوق الأسبوعي للماشية، ومشروع المسلخ، ومشروع سوق الأعلاف؛ جميعها ملاصقة للجبل من الجهة الغربية، وتوجد قرى شرق وغرب الجبل مأهولة بالسكان ولم يحصل لأحد أي سوء مما ذكره صاحب المقطع".