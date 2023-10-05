"العاصمي": جودة الأنظمة التعليمية في العالم تُقَاس بمستوى المعلم

وبيّن أن ذلك يرتبط بدعم المعلمين وتزويدهم بما يلزمهم للنجاح والإبداع والابتكار، وتوفير تدريب فعال لهم، وظروف توظيف أفضل؛ مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه لا بد من الانطلاق إلى مرحلة التطلع واستشراف المستقبل الواعد للتعليم وللمعلم لمواجهة التحديات المستقبلية، ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية.. وعلينا ونحن نحتفي بيوم المعلم أن نتذكر دائمًا الدور الحاسم الذي يؤديه في إحداث التحول المنشود في قدرات المتعلمين، وتأهيلهم لتحمل المسؤولية.