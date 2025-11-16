"العقل": البعض لديه حساسية من رسوم الطرق السريعة.. لكننا نراهن على الجودة في النقل البري

فرص اقتصادية وتوزيع للحركة

ويرى العقل أن نجاح التجربة وتعميمها قد يدفع بعض المركبات كالشاحنات إلى العودة لطرق موازية، إلا أن هذا ليس سلبياً، بل "سوف يخلق حراكاً اقتصادياً كبيراً في المدن والقرى الواقعة على الطرق المجانية. ويضع عقل العقل هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة لتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع النقل، خصوصاً النقل البري والسكة الحديدية التي تأخرنا في طرحها. ويستحضر موقع المملكة الجغرافي الذي يربط قارات العالم، متخيلاً شبكات سكك حديدية تمتد إلى الخليج وبلاد الشام.