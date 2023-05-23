الرياض تستضيف أول معرض دولي للقطاع غير الربحي على مستوى العالم

تنطلق في الرياض، السبت المقبل، وبشراكة استراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي النسخة الأولى من معرض (إينا–IENA) الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف تحت شعار "شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة"، وبرعاية استراتيجية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورعاية رئيسة للقاءات الشبابية من الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بفندق هيلتون الرياض.
ويهدف المعرض إلى صناعة منصة دولية تشارك العالم أهم الخطط طموحاً لتعزيز التنمية المستدامة للإنسان، وذلك لتحقيق التواصل الدائم مع القطاع والشباب، واستقطاب الجمعيات والمنظمات الدولية، وجلب الخبرات والنماذج والتقنيات الحديثة، لإثراء المعرفة وصناعة القادة وتفعيل الشراكات.
ويشارك في المعرض أكثر من 100 عارض من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ومؤسسات وجمعيات أهلية، والبنوك ومقدمي الخدمات للقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الوقفية المحلية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة المتخصصين والخبراء فيه، كما تشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المعرض للتأكيد على دور القطاع غير الربحي في الإسهام الفاعلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن المملكة تضمنت في رؤيتها الطموحة مستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة عدد المتطوعين في القطاع، حيث نجحت المملكة بفضل تضافر الجهود وتيسير عملية التطوع من الوصول لأكثر من نصف مليون متطوع ومتطوعة في الوقت الحالي، وذلك من أصل مليون متطوع تستهدفهم رؤية السعودية 2030 حتى نهاية العقد الحالي.