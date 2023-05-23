الرياض تستضيف أول معرض دولي للقطاع غير الربحي على مستوى العالم

ويشارك في المعرض أكثر من 100 عارض من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ومؤسسات وجمعيات أهلية، والبنوك ومقدمي الخدمات للقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الوقفية المحلية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة المتخصصين والخبراء فيه، كما تشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المعرض للتأكيد على دور القطاع غير الربحي في الإسهام الفاعلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.