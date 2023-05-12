محليات

الأفواج الأمنية لجازان تقبض على شخص لتهريبه 176 كجم قات

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص
الأفواج الأمنية لجازان تقبض على شخص لتهريبه 176 كجم قات
واس
واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه (176) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
دوريات الأفواج الأمنية
محافظة الدائر
نبات القات المخدر

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