في لفتة إنسانية.. جامعة القصيم تمنح درجة الدكتوراه لطالب متوفىً

سلّم رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، في لفتة إنسانية، وثيقة التخرج لدرجة الدكتوراه لذوي الطالب سعود بن مناحي الشمري، الذي وافته المنية قبل مناقشة رسالته في برنامج دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأدبية؛ تَسلمها ابنه يزيد بن سعود مناحي الشمري، وشقيقه طلال بن مناحي الشمري، بالمقر الرئيسي بالمدينة الجامعية.