أعنف مواسم السنة.. "الزعاق": أمطار أبريل تُسبَق بعصف ريح ومشوبة بحبات برد

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن شهر أبريل هو الرابع بين شهور السنة الميلادية، وأحد الأربعة الأشهر التي تتكون من 30 يومًا.
وأضاف الزعاق أن شهر أبريل -أو نيسان- كان يقع قديمًا في باكورة الربيع، ومع تزحزح الزمن بات يقبع في قمة الربيع، وفيه تتفتح جميع أنواع الزهور والورود.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس": يعتبر أبريل امتدادًا لحدّة التقلبات الجوية، ومطره منبت للربيع الصيفي، وأهلنا الأولون يقولون بالشام: "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان".
ولفت إلى أن الأمطار الهاطلة خلال شهر أبريل، تسمى "أمطار السماك" نسبة إلى نجم السماك، وتسمى في الخليج "السرايات"، وهي أعنف مواسم السنة؛ لأن أمطارها تُسبَق بعصف ريح، ومشوبة بحبات برد.
وبنهاية شهر أبريل نودع ونفارق الربيع.