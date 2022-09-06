شركة HONOR تطلق هاتف HONOR 70 5G والجهاز الذي طال انتظاره HONOR Pad 8 خلال مؤتمر IFA 2022

خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر IFA التي عُقدت تحت عنوان "نحو مستقبل مترابط" أعادت شركة HONOR – العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا – التأكيد على التزامها أمام السوق العالمي بالتواجد وتقديم العديد من المُنتجات المُتطورة. خلال الحدث، أعلنت العلامة التجارية عن استراتيجية الـ Dual Flagship الجديدة لجلب الهواتف الذكية من فئة الـ Dual Flagship سواء الهواتف القابلة للطي أو العادية إلى أوروبا والأسواق الدولية الأخرى. قامت العلامة التجارية أيضًا بالإعلان عن MagicOS 7.0، وهو نظام تشغيل ذكي سيُتاح لجميع الأجهزة التي تعتمد على أنظمة تشغيل Android، وكذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومُنتجات الـIoT،
ويتبنى معايير مفتوحة لتسهيل الترابط السلس بين الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، أجهزة الكمبيوتر ومنتجات الـ IoT. وتعزيزًا لمُساهمات شركة HONOR في عالم المُنتجات المُبتكرة، قدّمت الشركة خلال المؤتمر ثلاث مُنتجات جُدد إلى عائلتها، وهم: HONOR 70، HONOR MagicBook 14 ، و HONOR Pad 8 – وهو أول جهاز لوحي من عائلة HONOR يتم إتاحته خارج الصين. وسيتم طرح المُنتجات الثلاث في بعض الأسواق الأوروبية خلال الأسابيع القادمة.
"مُنذ أن كانت مُجرد فكرة، سعت شركة HONOR بشكل دائم إلى تقديم إسهامات عظيمة في السوق خلال سعينا للمُساهمة في خلق مُستقبل أفضل لنا جميعًا. ومن أجل تحقيق ذلك، فقد وضعنا جُل تركيزنا على الالتزام بصُنع المزيد من الابتكارات في المجال." جورج جاو – المدير التنفيذي لشركة HONOR المحدودة. وفي حديثه ذكر أيضًا: "ونحن في سعي مُستمر إلى تقديم العديد من الخيارات التي تُناسب المُستهلكين في أوروبا والعالم الذين يتطلعون إلى الحصول على أفضل تجربة مُستخدم على الإطلاق في السوق".
نحو مستقبل مُترابط مع MagicOS واستراتيجية الـ Dual Flagship
باعتبارها علامة تجارية عالمية في مجال التقنيات، سعت HONOR دائمًا إلى الابتكار بهدف تقديم المزايا التي تهم المُستخدم من الدرجة الأولى. لأول مرة، ستطرح HONOR هواتفها الذكية القابلة للطي في الأسواق الدولية. وخلال استراتيجية الـDual Flagship، التي تم الإعلان عنها خلال IFA 2022، قامت HONOR بالتخطيط لإطلاق الهواتف الذكية من فئة الـ Flagship - سواء الهواتف القابلة للطي أو العادية - إلى أوروبا ومناطق أخرى حول العالم.
أعلنت HONOR أيضًا عن نظام تشغيل MagicOS 7.0 المُصمم خصيصًا لتقديم تجربة استثنائية عبر جميع المنصات وجميع الأجهزة. وهو يعتمد على نظام تشغيل الأندوريد، إلى جانب أجهزة الحاسوب وأجهزة تشغيل الـ IoT. وبهذا، فإن الأجهزة التي تعمل بأنظمة التشغيل المُختلفة يُمكنها الاستفادة من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل MagicOS. إلى جانب التغييرات الجديدة الخاصة بواجهة المُستخدم، سيسمح نظام التشغيل MagicOS 7.0 لمُستخدميه بالتحكم في أجهزة اللاب توب، أجهزة الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية التابعة لشركة HONOR، عن طريق لوحة تحكم واحدة وفأرة تحكم واحدة. من خلال هذه الخاصية، يُمكن للمُستخدم نقل الملفات بسلاسة عبر هذه الأجهزة المُختلفة، كما يُمكنه كتابة أي نص على هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي من خلال لوحة التحكم الخاصة بجهاز اللاب توب. وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن نظام تشغيل MagicOS 7.0 خلال الرُبع الأخير من العام 2022.
وفي إطار التزامها بتوسيع إسهاماتها في السوق، أعلنت HONOR أنها انضمت إلى عدد من الاتحادات الخاصة بمُنتجات الـ IoT مع شركات أُخرى منها Matter و Ola، الأمر الذي يسهم في تكوين معايير
مُشتركة للصناعة، والذي يفتح أفاقًا جديدة لتعزيز التعاون المُشترك. إلى جانب ذلك، فإن منصة HONOR Developer Service ستقوم بتقديم دعمها المُباشر وخدماتها إلى المُطورين. ومن ضمن الخدمات العديدة التي تُقدمها المنصة للمُطورين، فإنها تسمح لهم برفع التطبيقات الخاصة بهم على App Market و Game Center. كما ستوّفر المنصة للمُطورين إمكانية الوصول إلى الخصائص المُختلفة في النظام من أجل تطوير ميزات التزامن بين عِدة أجهزة لمستخدمي أجهزة HONOR في المستقبل. على المُطورين المُهتمين بذلك زيارة الموقع من خلال الرابط التالي لمزيد من المعلومات: https://developer.hihonor.com.
وإمعانًا في التزام العلامة التجارية بتقديم الخصائص المُتعلقة بالتزامن بين عِدة أجهزة، توسعت HONOR في شراكاتها مع Microsoft من أجل تقديم خاصية Phone Link إلى مُستخدمي أجهزة HONOR حول العالم. كانت خاصية Phone Link مُتاحة في السابق فقط لمستخدمي أجهزة HONOR في الصين، حيث يتيح للمستخدمين ربط هواتف ذكية محددة من HONOR بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows من أجل الكشف عن إمكانات جديدة فيما يتعلق بخاصية التزامن بين عِدة أجهزة، بما في ذلك القدرة على عرض الإشعارات وإجراء المكالمات واستقبالها على أجهزة الحواسيب الخاصة بهم واستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة على نظام الـ Windows. جهاز HONOR Magic4 من بين أول أجهزة الهواتف الذكية العالمية من HONOR التي تدعم خاصية 1Phone Link، كما سيدعم أيضًا هاتف HONOR 70 خاصية الـ Phone Link والتي ستتبع تحديث OTA.
علاوةً على ذلك، ابتداءً من شهر أكتوبر التالي، سيُقدم تطبيق HONOR Health واجهات مُستخدم مُخصصة ومُشخصنة، ومن خلاله سيتم تقديم اقتراحات تخص الصحة البدنية والتدريبات الرياضية بُناءً على عادات المُستخدم، الأمر الذي ستُساهم HONOR من خلاله في مُساعدة مُستخدميها في الوصول إلى أهدافهم الصحية.
HONOR تُقدم تقنية الصوت المكاني
أعلنت HONOR خلال مؤتمر IFA 2022 عن إطلاقها لتقنية الصوت المكاني الذي تم تصميمه لتُصدر سماعات الرأس مؤثرات صوتية سينمائية ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق، لتخلق إحساسًا غامرًا، وهو الأمر المطلوب من أجل التماشي مع الجيل التالي للواقع المُعزز والواقع الافتراضي.
تم تصميم تقنية الصوت المكاني في الأساس من أجل السماح للمُستخدمين بتجربة الصوت المُحيطي والصوت ثُلاثي الأبعاد من خلال سماعات الرأس. وذلك باستخدام مقياس التسارع والجيروسكوبات في سماعات الأذن لتتبُّع حركة رأس المستخدم، وإعادة تعيين مجال الصوت لتزويد المستخدمين بتجربة صوتية غامرة ومُمتعة في جميع المواقف مثل مُشاهدة الأفلام، الاستماع إلى الموسيقى، وتجربة الألعاب.
وعن طريق الخوارزميات، يمكن مُحاكاة تغييرات الصوت من المصدر إلى أذن المستمع. تشمل هذه التأثيرات توطين مصادر الصوت فوق المستمع وتحته وخلفه وأمامه.
الصوت المكاني من HONOR هي أول تقنية تدعم تعديل مسافة إخراج الصوت، مما يُوّفر للمستخدمين ضبط مسافة مصادر الصوت الافتراضية ديناميكيًا من 0.15 إلى 10 أمتار لتناسب تجربة استماع أكثر تخصيصًا.
تقديم تجارب سمعية بصرية متميزة مع HONOR Pad 8
جهاز HONOR Pad 8 هو عبارة عن جهاز ذكي شامل ذو سعر معقول يُلبي الاحتياجات الإنتاجية والترفيهية للطلاب والموظفين من فئة الشباب. ويُعد إطلاق هذا الجهاز اللوحي استكمالًا لإسهامات العلامة التجارية العالمية في تقديم المزيد من المنتجات الذكية في السوق؛ وسيتكمن المُستهلك الأوروبي والعالمي قريبًا من الحصول على جميع مُنتجات HONOR من أجهزة الهواتف الذكية وسلسلة مُنتجات الـ IoT، الأمر الذي يُعد بمثابة علامة فارقة في تاريخ الشركة. يجمع الجهاز اللوحي الجديد من HONOR بين شاشة العرض الكاملة من HONOR قياس 12 إنش ودقة 2K، والتي تتميز بنسبة شاشة إلى هيكل يبلغ 87%، ويدعم دقة 2000x 1200 بكسل ومليار لون، مع ثمانية مُكبرات صوت مُدمجة، وذلك من أجل تقديم تجربة مُشاهدة وتفاعل لا مثيل لها.
يوافق HONOR Magic UI 6.1 خدمات Google Play، ويحتوي HONOR Pad 8 على بطارية عالية السعة "7250 مللي أمبير" في الساعة، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على تواصل واستعداد في جميع الأوقات. سيتم تقديم HONOR Pad 8 في السوق السعودي في أكتوبر 2022 بأسعار مُناسبة وعروض رائعة.
1 يتطلب جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 (مع تحديث مايو 2019 أو أحدث) أو Windows 11.
2 جميع البيانات واردة من مُختبرات HONOR.
3 تم قياس الدقة كمستطيل قياسي؛ وبالتالي، تكون وحدات البكسل الفعالة أقل قليلاً.
4 جميع البيانات واردة من مُختبرات HONOR. سعة البطارية المُقدرة.
نُقدم جهاز HONOR 70 إلى الأسواق العالمية، القطعة الفنية في عالم الـ Vlogging
تم تصميم جهاز HONOR 70 خصيصًا لمُحبي الـ Vlogging، وهو أحدث إضافة إلى السلسلة الراقية HONOR N Series لأجهزة الهواتف الذكية. يتضمن الجهاز الأنيق خاصية الـ Solo Cut والتي تسمح للمُستخدمين بسهولة بتصوير الـ Vlogs التي تُركز على شخص مُحدد من بين مجموعة، وذلك من خلال تقنية إعادة تحديد هوية الشخص. ومع ميزة تسجيل فيديوهين في وقتٍ واحد، سيتمكن مُستخدمو HONOR 70 من تصوير فيديوهين في ذات الوقت، حيث يُمكنك تصوير عُنصر واحد فقط في فيديو، وفي فيديو آخر يمكنك التقاط المشهد بالكامل.
أصبح التقاط الـ Vlogs ذات الجودة العالية أمرًا سهلاً مع HONOR 70، وذلك بفضل الكاميرا الرئيسية المزدوجة القوية التي تضم كاميرا رئيسية فائقة الاستشعار بدقة 54 ميجابكسل، مع مستشعر IMX800 كبير مقاس 1 / 1.49 بوصة، وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل. يتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد بواسطة Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G ويدعم GPU Turbo X و OS Turbo X، مما يوفر أداءً سلسًا واستجابة سريعة من الهاتف، حتى وإن كُنت تقوم بأكثر من مُهمة، بما في ذلك تعديل الفيديوهات.
هاتف HONOR 70 هو الأول بين سلسلة N Series الذي يسمح بتشغيل أحدث إصدار من HONOR Magic UI 6.1 الذي يعتمد على نظام Android 12، وهو مُتوّفر في مجموعة من خيارات الألوان العصرية بما في ذلك اللون الأسود الداكن، الفضي الكريستالي، والأخضر الزمردي5.
تقديراً لتجربة المستخدم الممتازة لجهاز HONOR 70، منحت جمعية الخبراء للتصوير والصوت (EISA) الهاتف الذكي جائز. EISA عن جائزة أفضل هاتف ذكي مبيعًا 2022-2023. وEISA هو عبارة عن مجتمع خبراء يضم أكثر من 60 من أكثر المجلات الإلكترونية الاستهلاكية والمواقع الإلكترونية والمُعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي احترامًا في العالم من 29 دولة.
تم توفير هاتف HONOR 70 5G - (8 + 256GB) في المملكة العربية السعودية بسعر 1999 ريال سعودي، بينما يتوفر جهاز HONOR 70 5G - (8 + 128GB) - بسعر 1799 ريال سعودي، وذلك في كلٍ من: مكتبة جرير ،STC، Extra، نون، لولو والمتاجر الأخرى. عند شرائك للمُنتج، ستحصل على هدايا مجانية بقيمة 1027 ريالًا سعوديًا، بما في ذلك HONOR CHOICE Earbuds X2، والضمان الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب واقي الشاشة الذي يصلح لمُدة 6 أشهر، وغيرها الكثير. كِلا الإصدارين من الهاتف يتضمنان Google Mobile Services.
خطوة أقرب إلى "بوابة إلى المستقبل"
كعلامة تجارية ناجحة، فإن HONOR تهتم بالاستثمار في تقنيات الصوت المكاني، الواقع المُعزز والواقع الافتراضي، وذلك من أجل إتاحة المزيد من الفرص للتجارب الغامرة والاستعداد للثورة التقنية القادمة.
تم الكشف عن مبادرة HONOR Talents خلال الكلمة الافتتاحية التي قامت بها HONOR في مؤتمر IFA، والتي عُقدت تحت عنوان "بوابة إلى المستقبل". وقد تم إطلاق هذه المبادرة من أجل إثراء التراث الثقافي من خلال قوة التكنولوجيا. في تعاون تم بين شركة HONOR وشركة ARLOOPA، أطلقت الشركة تحديًا بين اثنين من الفنانين المشهورين، وهما "يونوين" و "تيمو هيلجيرت" من أجل إعادة تصوّر مبنى "واسرشلوس" بشكل إبداعي، وهو المبنى الذي يقع في منطقة Speicherstadt التابعة للتراث العالمي لليونسكو. سيكون المشروع متاحًا أيضًا للمستخدمين للعرض في المنزل عبر تطبيق ARLOOPA، الأمر الذي يوفر لمستخدمي الهواتف الذكية طريقة جديدة لاكتشاف الكنوز الثقافية من خلال الواقع المعزز الغامر. فيديو الحملة متاح من خلال هذا الرابط: https://youtu.be/7rwwZQw2C4M.
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5 تختلف الألوان المُتاحة على حسب البلد
HONOR Talents تفتح الباب لاستقبال الأعمال الفنية الخاصة بالواقع المعزز
استكمالًا للمُبادرة، قدمت HONOR قسم خاص بالأعمال الفنية المُتعلقة بالواقع المُعزز، كجزء من المُنافسة العالمية HONOR Talents. ضمن هذه الفئة، تتم دعوة المتسابقين لإنتاج أعمال فنية رقمية للواقع المعزز تعمل على تغيير أحيائهم بشكل إبداعي، بما في ذلك التراكبات الرقمية للمباني والجدران والمتنزهات والأماكن العامة الأخرى، مما يساعد على تقريب المجتمعات بثقافتهم. على الفنانين المُهتمين بالتقديم في هذه المُسابقة الدخول إلى الموقع من خلال الرابط التالي للتعرف على المزيد من المعلومات: https://www.hihonor.com/honor-talents/en/
تعاونت شركة HONOR أيضًا مع الأكاديمية المركزية للفنون الجميلة (CAFA) في الصين لإنتاج عمل فني مُتعلق بالواقع المُعزز بعنوان INFINITY. تعرض تجربة phy-gital تفسيرًا فنيًا للكون، والذي يستخدمه الفريق الإبداعي المكون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في CAFA كمقياس لتعزيز الحوار بين الثقافات. هذا العمل الفني مُتاحًا على منصة IFA التابعة لـ HONOR عبر تطبيق ARLOOPA.