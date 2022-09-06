شركة HONOR تطلق هاتف HONOR 70 5G والجهاز الذي طال انتظاره HONOR Pad 8 خلال مؤتمر IFA 2022

"مُنذ أن كانت مُجرد فكرة، سعت شركة HONOR بشكل دائم إلى تقديم إسهامات عظيمة في السوق خلال سعينا للمُساهمة في خلق مُستقبل أفضل لنا جميعًا. ومن أجل تحقيق ذلك، فقد وضعنا جُل تركيزنا على الالتزام بصُنع المزيد من الابتكارات في المجال." جورج جاو – المدير التنفيذي لشركة HONOR المحدودة. وفي حديثه ذكر أيضًا: "ونحن في سعي مُستمر إلى تقديم العديد من الخيارات التي تُناسب المُستهلكين في أوروبا والعالم الذين يتطلعون إلى الحصول على أفضل تجربة مُستخدم على الإطلاق في السوق".

نحو مستقبل مُترابط مع MagicOS واستراتيجية الـ Dual Flagship

باعتبارها علامة تجارية عالمية في مجال التقنيات، سعت HONOR دائمًا إلى الابتكار بهدف تقديم المزايا التي تهم المُستخدم من الدرجة الأولى. لأول مرة، ستطرح HONOR هواتفها الذكية القابلة للطي في الأسواق الدولية. وخلال استراتيجية الـDual Flagship، التي تم الإعلان عنها خلال IFA 2022، قامت HONOR بالتخطيط لإطلاق الهواتف الذكية من فئة الـ Flagship - سواء الهواتف القابلة للطي أو العادية - إلى أوروبا ومناطق أخرى حول العالم.