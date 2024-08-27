مدير مهرجان المسرح الخليجي لـ"سبق": فعاليات وبرامج متنوعة ومتميزة ستُثري تجربة الجمهور
أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية في مؤتمر صحفي، عُقد أمس الثلاثاء بالرياض، تفاصيل النسخة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح الخليجي الذي تستضيفه السعودية لأول مرة.
وحول ذلك أوضح خالد الباز، مدير المهرجان، لـ"سبق" أن اختيار العروض المسرحية المشاركة تم وفقًا لمعايير مُعيَّنة لكل دولة، وهي تُجسِّد عمق الروابط المشتركة في الخليج.
وكشف عن تنوُّع وتميُّز الفعاليات والبرامج خلال المهرجان، التي سوف تساهم في إثراء تجربة المشاركين والجمهور.. لافتًا إلى أن اللجنة الدائمة للمهرجان تحرص على تقديم أفكار ومقترحات مميزة، والسعي لاحتضانها وتفعيلها في الدورات المقبلة.
وقال الباز لـ"سبق" عن فكرة تقديم عمل مسرحي خليجي مشترك لكل الممثلين الخليجيين، ويُعرض على مسارح عالمية لإبراز الفن والثقافة الخليجية: "من المهم جدًّا أن يكون هناك عمل مسرحي مشترك من منطق أن خليجنا واحد".
ودعا الجمهور للحضور والاستفادة من الفعاليات والبرامج المتنوعة للمهرجان، منها فرصة الالتقاء بنجوم المسرح، كما تتضمن برنامج المسامرات الخليجية، وإصدارات الدول المشاركة.
يُذكر أن المهرجان سينطلق في الرياض من 10 إلى 17 سبتمبر المقبل، برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، ويهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية والفنية بين دول الخليج، وتوفير منصة للتبادل الثقافي والفني.