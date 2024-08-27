مدير مهرجان المسرح الخليجي لـ"سبق": فعاليات وبرامج متنوعة ومتميزة ستُثري تجربة الجمهور

يُذكر أن المهرجان سينطلق في الرياض من 10 إلى 17 سبتمبر المقبل، برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، ويهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية والفنية بين دول الخليج، وتوفير منصة للتبادل الثقافي والفني.