أمانة العاصمة المقدّسة تدعو مُلاك المباني إلى إصدار شهادة الامتثال

وأضاف، أن الشهادة تهدف إلى ضمان التزام مُلاك المباني ومُلاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، كما تهدف إلى ضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص قد تشكل تشوّهاً بصرياً في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري، إضافة إلى التوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال، مؤكداً أهمية دور المُلاك بالمسارعة وإصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة.