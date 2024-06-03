خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.