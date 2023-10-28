الأمطار الغزيرة تطمر شوارع وتغلق أنفاقًا بـ"جدة"

شهدت محافظة جدة منذ عصر اليوم أمطارًا غزيرة؛ تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الطرق؛ ما أدى إلى تعطُّل بعض المركبات، وشل حركة السير، وتغيير اتجاهات الحركة المرورية لبعض الطرق البديلة حفاظًا على سلامة الجميع.