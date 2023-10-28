الأمطار الغزيرة تطمر شوارع وتغلق أنفاقًا بـ"جدة"

شهدت محافظة جدة منذ عصر اليوم أمطارًا غزيرة؛ تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الطرق؛ ما أدى إلى تعطُّل بعض المركبات، وشل حركة السير، وتغيير اتجاهات الحركة المرورية لبعض الطرق البديلة حفاظًا على سلامة الجميع.
وعمدت الجهات المعنية إلى إغلاق بعض الأنفاق والطرق، كنفق شارع حراء، ونفق الأمير ماجد مع شارع الأمير سعود الفيصل وشارع فلسطين من جهة الشرق؛ إذ تم تحويل المركبات باتجاه طريق الحرمين.
ورصدت "سبق" جانبًا من الوضع الذي نجم عن الحالة المطرية الغزيرة.
وتبذل أمانة جدة جهودها المتواصلة لنزح وشفط المياه عبر الصهاريج وفتحات التصريف، وإزالة العوالق التي خلفتها السيول.