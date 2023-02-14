"أيتام جدة" تشارك في مبادرة بناء قدرات وتبادل الخبرات مع 39 جمعية بالمملكة

وأكد الدكتور ناقرو أن هذه المشاركة ستثمر عن العديد من المكتسبات، وخاصة أنه سيكون لها دور كبير في تنمية عدة مهارات في مختلف المسارات التدريبية التي تتبنّاها المبادرة؛ ما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع، وبما ينعكس على جهود وأنشطة ومشاريع خدمة أيتام جدة.