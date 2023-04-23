الرياض ولندن تبحثان التطورات المتسارعة للأحداث في السودان

وناقش الوزيران خلال المكالمة الهاتفية التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.