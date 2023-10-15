في انجاز وطني جديد.. طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام التاسع على التوالي

وفي وقت سابق هذا العام، صنفت منظمة سكاي تراكس العالمية طيران ناس كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، ومنحته جائزة أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط لعام 2023، للمرة السادسة على التوالي. كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة "أبيكس" APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.