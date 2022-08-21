2.396 مستفيدًا من العيادات الطبية المتنقلة لـ"إغاثي" الملك في حرض

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة؛ تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 2.396 شخصًا خلال شهر يوليو 2022م؛ حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 281 مريضًا، وقسم الطوارئ 231 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 537 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 49 حالة، كما صُرِفت الأدوية لـ1.198 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 100 مريض، وعيادة التوعية والتثقيف 9 مستفيدين.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 330 مريضًا، كما نُفِّذت 9 أنشطة للتخلص من النفايات.
يأتي هذا فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة؛ تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2022م في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 105 مستفيدين، وقسم الطوارئ 312 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 211 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 43 مريضًا، فيما صرفت الأدوية لـ703 أفراد، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 32 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 8 مستفيدين. كما راجع قسم الخدمات التمريضية 155 مريضًا، ونُفِّذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.