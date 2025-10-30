"زراعة القصيم" و"وعي البيئية" يطلقان مبادرة تشجير جديدة ببريدة

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بالتعاون مع جمعية وعي البيئية وإدارة تعليم القصيم، مبادرة تشجير جديدة ضمن مشروع "أرض القصيم خضراء"، وذلك في مركز الأمير فيصل بن مشعل لحفظ وإكثار النباتات المحلية على طريق الملك سلمان في منتزه القصيم الوطني.
وشملت المبادرة أنشطة وبرامج توعوية وزراعية، تضمنت أعمال استزراع وتشجير في محيط المركز، إلى جانب برامج تثقيفية بيئية تستهدف طلاب المدارس والمشاركين، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على أهمية التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد مدير فرع الوزارة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من خلال شراكات مجتمعية فاعلة مع الجهات الحكومية والأهلية، مشيرًا إلى أن مبادرة "أرض القصيم خضراء" حققت نجاحات ملموسة في عدد من المحافظات وأسهمت في رفع الوعي البيئي.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية وعي البيئية والمشرف على المركز الدكتور عبدالرحمن الصقير أن الجمعية تفخر بشراكتها مع وزارة البيئة والزراعة والتعليم، مؤكداً أن العمل التكاملي بين الجهات يثمر مبادرات نوعية تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة ينفذها فرع الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات البيئية، دعمًا لأهداف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتماشياً مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.