"زراعة القصيم" و"وعي البيئية" يطلقان مبادرة تشجير جديدة ببريدة

وأكد مدير فرع الوزارة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من خلال شراكات مجتمعية فاعلة مع الجهات الحكومية والأهلية، مشيرًا إلى أن مبادرة "أرض القصيم خضراء" حققت نجاحات ملموسة في عدد من المحافظات وأسهمت في رفع الوعي البيئي.