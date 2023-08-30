عن سوق العقارات.. "السليمان": إطلاق البورصة العقارية خطوة هامة.. "آل شرمة": إجراءات لتمكين الشباب من امتلاك المسكن

ويرصد "آل شرمة" الجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة، ومنها صندوق التنمية العقارية، في ضوء رؤية المملكة 2030 لمعضلة السكن الخاص، ثم يقترح العديد من الإجراءات لمساعدة الشباب على تملك المسكن، ويقول: "كذلك ينبغي اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى، مثل أن يتولى الصندوق العقاري تسديد تكلفة القرض للبنوك، ويلتزم مستلم القرض بتسديد المبلغ الأصلي. ويمكن كذلك تشجيع الشباب على امتلاك مساكنهم الخاصة بزيادة تقديم منح الأراضي لهم، وسرعة إيصال الخدمات لها، وتفعيل وسائل النقل العام والمواصلات للأحياء الطرفية والجديدة، ومراقبة الارتفاع المتواصل في مواد البناء وتضاعف تكلفة العمالة، كما لا بد من إيقاع العقوبات بالمستغلين والانتهازيين وغير ذلك، والتصدي للعمالة السائبة التي تعمل في هذا القطاع وتمارس جريمة التستر التجاري، فهي تلجأ للمضاربة في السوق واتباع أساليب ملتوية لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، كما تحاول باستمرار السيطرة على الأسواق ومحاربة الشباب السعوديين، وتسعى لإيقاع الخسائر بهم حتى يخلوَ لها الجو وتمارس أعمالها التي تتعارض مع القوانين".