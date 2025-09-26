التدريب التقني بمكة يحتفل باليوم الوطني 95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا .. وتميّزنا بتدريبنا"

في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، شاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، عبر جميع منشآتها التدريبية من كليات للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية ومنشآت التدريب الأهلي، في تنفيذ حزمة واسعة من الفعاليات والمبادرات احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، تحت شعار: "عزّنا بطبعنا .. وتميّزنا بتدريبنا".
وجاءت الفعاليات وفق روزنامة شاملة امتدت من يوم الأحد 29 ربيع الأول وحتى الخميس 3 ربيع الثاني 1447هـ، حيث توزعت على مختلف المنشآت التدريبية، وشملت احتفالات رسمية تضم عروضًا فنية وثقافية، وقصائد وأناشيد وطنية، وأركانًا تعريفية بجهود التدريب التقني في إعداد الكفاءات الوطنية. كما أقيمت مسابقات ومعارض ابتكارية وبرامج إبداعية، إلى جانب ورش عمل تدريبية مفتوحة للمجتمع في مجالات تقنية ومهنية متعددة.
وشملت المبادرات أيضًا أعمالًا تطوعية لخدمة المجتمع مثل الصيانة وفحص أعطال المركبات، إلى جانب توفير برامج تدريبية مجانية عبر منشآت التدريب الأهلي تضمنت نحو 15 ألف مقعد تدريبي معتمد، استفاد منها مختلف فئات المجتمع في المنطقة.
وامتدت الفعاليات إلى خارج أسوار المنشآت عبر شراكات مع جهات حكومية وأهلية، حيث شارك المتدربون والمتدربات في ميادين عامة لتعزيز الحضور المجتمعي ونشر الوعي بالتدريب التقني، إضافة إلى مبادرات استهدفت الأيتام والفرق المجتمعية لتعزيز التعاون والتكافل.
وبهذه المناسبة، رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسين بن علي البحيري، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تجسد اعتزاز الجميع بالوطن وتجدد الولاء والانتماء، مشيرًا إلى أن شعار هذا العام يترجم دور التدريب التقني في صناعة التميز وإعداد جيل وطني قادر على المنافسة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمّن "البحيري" الجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو الإدارة العامة والكليات والمعاهد، مؤكدًا أن هذه المشاركات ليست مجرد فعاليات احتفالية، بل تعكس الدور الريادي للتدريب التقني في تنمية المجتمع وخدمة الوطن.