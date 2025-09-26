التدريب التقني بمكة يحتفل باليوم الوطني 95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا .. وتميّزنا بتدريبنا"

وجاءت الفعاليات وفق روزنامة شاملة امتدت من يوم الأحد 29 ربيع الأول وحتى الخميس 3 ربيع الثاني 1447هـ، حيث توزعت على مختلف المنشآت التدريبية، وشملت احتفالات رسمية تضم عروضًا فنية وثقافية، وقصائد وأناشيد وطنية، وأركانًا تعريفية بجهود التدريب التقني في إعداد الكفاءات الوطنية. كما أقيمت مسابقات ومعارض ابتكارية وبرامج إبداعية، إلى جانب ورش عمل تدريبية مفتوحة للمجتمع في مجالات تقنية ومهنية متعددة.