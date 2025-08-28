معهد الإدارة العامة أول منظمة عالميًا تحصل على الاعتماد المؤسسي من معهد ROI Institute لقياس أثر التدريب

حقق معهد الإدارة العامة إنجازًا عالميًا غير مسبوق، بعد حصوله على الاعتماد المؤسسي الدولي من معهد ROI Institute بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال قياس أثر التدريب، ليصبح بذلك أول منظمة على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد المرموق.
ويجسّد هذا الإنجاز تبني المعهد لأحدث المنهجيات العالمية في قياس العائد من الاستثمار في التدريب وضمان تحقيق برامجه التدريبية لأعلى مستويات الكفاءة والأثر المستدام، بما يعزز مكانته كمرجعية وطنية وإقليمية، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الإدارية في المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وجاء الاعتماد بعد سلسلة مراحل شملت تأهيل كفاءات وطنية متخصصة، وتنفيذ مشاريع تطبيقية وفق المنهجية العالمية، وإعداد تقارير علمية دقيقة، إضافة إلى التدقيق والمراجعة من خبراء دوليين، وصولًا إلى الاعتماد النهائي.
وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة المعهد نحو أن يكون المرجعية الأولى عالميًا في مجال قياس الأثر. فيما أعرب رئيس مجلس إدارة معهد ROI Institute الدكتور جاك فيلبس عن فخره بالشراكة، مؤكدًا أنها تعزز المساءلة والنتائج في تطوير التعلم وتنمية المواهب والارتقاء برأس المال البشري.