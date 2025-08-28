معهد الإدارة العامة أول منظمة عالميًا تحصل على الاعتماد المؤسسي من معهد ROI Institute لقياس أثر التدريب

وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة المعهد نحو أن يكون المرجعية الأولى عالميًا في مجال قياس الأثر. فيما أعرب رئيس مجلس إدارة معهد ROI Institute الدكتور جاك فيلبس عن فخره بالشراكة، مؤكدًا أنها تعزز المساءلة والنتائج في تطوير التعلم وتنمية المواهب والارتقاء برأس المال البشري.