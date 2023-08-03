هلوسة ومشاعر وأوهام.. "الصحة" تُحَذّر من "تأثيرات المواد المخدرة على الدماغ"

وتناول البث المباشر، التغيرات التشريحية المحتملة والتغييرات على مستوى النواقل العصبية، والمسؤولية الجنائية لأفعال المتعاطي، وتأثير المواد المخدرة على الدماغ، بالإضافة إلى تأثير المخدرات على المخ والأعصاب، كما ناقش البث تأثير المواد المخدرة على النواقل العصبية في الدماغ، ومنه المواد التي ترفع نسبة الناقل العصبي "السيروتونين" المسؤول عن التحكم في مشاعر الإنسان، وكذلك المواد "قلوتوميت" التي تتسبب في الهلوسة والأوهام، بالإضافة إلى المواد المهبطة التي تُضعِف التركيز وتؤدي إلى توقف نبضات القلب.