"بيئة القصيم" تُطلق مشروع المنظومة الإلكترونية لتتبع حفر الآبار وإدارة المقاولين بالمنطقة

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، أن المرحلة الأولى للمشروع تضمنت بناء منظومة متكاملة تبدأ من تركيب أجهزة تتبع على جميع الحفارات، ومنصة رقمية تصدر من خلالها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة النشاط للتنقل من موقع إلى آخر لمن لديه رخصة "حفر أو تعميق أو تنظيف" بئر.