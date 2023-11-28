"بيئة القصيم" تُطلق مشروع المنظومة الإلكترونية لتتبع حفر الآبار وإدارة المقاولين بالمنطقة

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، اليوم، أعمال مشروع منظومة الأجهزة الإلكترونية لتتبع حفر الآبار بالمنطقة، ومراقبة وإدارة المقاولين وتتبع الحفارات، في إطار خطط الوزارة لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، أن المرحلة الأولى للمشروع تضمنت بناء منظومة متكاملة تبدأ من تركيب أجهزة تتبع على جميع الحفارات، ومنصة رقمية تصدر من خلالها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة النشاط للتنقل من موقع إلى آخر لمن لديه رخصة "حفر أو تعميق أو تنظيف" بئر.
وأضاف الصوينع، أن المرحلة الأولى شملت تركيب عدد 17 جهاز تتبع، والتي ستمكّن منظومة الوزارة من مراقبة حركة الحفارات بشكلٍ لحظي، ورصد المخالف منها، وربطها ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها، مثل خدمة رخصة حفر الآبار، بحيث تصبح جميع الأعمال الخاصة بالآبار مضبوطة، لتمكّن أصحاب الحفارات من تتبع حفاراتهم وضبط حركتها أيضاً.