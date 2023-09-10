بعد "المدمّر" بالمغرب.. "قائمة بالزلازل الأقوى المسجّلة حديثاً" يرصدها "المسند"

وذكر التلفزيون الرسمي المغربي، نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية، أن عدد ضحايا زلزال المغرب ارتفع إلى 2012 قتيلاً، وأضاف أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 2059، من بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة.