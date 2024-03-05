عصر جديد من الفخامة والرقي في منطقة "فيا الرياض"

تُعَد منطقة "فيا الرياض" من أفخم وأرقى مناطق موسم الرياض، تم افتتاحها عام 2022، ومن المقرر أن تكون من المناطق الدائمة في العاصمة الرياض على غرار منطقة (بوليفارد رياض سيتي).
تتميز بتصاميم معمارية على الطراز السلماني، تتناغم فيها مجموعة من المحال التجارية العالمية والحصرية؛ حيث تضم 22 متجرًا من أرقى العلامات التجارية العالمية الشهيرة، وفي منطقة "فيا الرياض" يجد الزائر 17 مطعمًا من المطاعم والمقاهي العالمية التي تتواجد بالمملكة لأول مرة، وتختلف أنواعها لترضي جميع الأذواق.
أما صالات السينما، البالغ عددها سبع صالات؛ فهي توفر تجارب سينمائية فريدة؛ حيث تتميز كل صالة بتصميم مختلف، إحداها صالة طويق التي تتميز بالتصميم النجدي.
كما توفر منطقة "فيا رياض" تجربة مميزة ومثالية للزوار من خلال المساحات المصممة للراحة والاسترخاء، والاستمتاع بالمناظر والمناطق المحيطة بها؛ مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات ترفيهية استثنائية ومميزة، إضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة مجموعة كبيرة من المنحوتات الفنية، لإضفاء رونق خاص على المنطقة المكسوة بالخضرة وعناصر الجمال في مختلف زواياها ومرافقها المتنوعة.
ويستطيع الزائر الدخول مجانًا إلى منطقة "فيا الرياض"، والاستمتاع بالترفيه الراقي المتوافق مع الحملة التي أطلقتها "روح السعودية" وهي حملة "روح قبل لا يروح"؛ التي تهدف إلى الترويج للفعاليات والوجهات السياحية المميزة في الشهر الأخير من فعاليات موسم شتاء السعودية، وتتضمن الحملةُ فعاليات يوم التأسيس، وموسم الرياض، ولحظات العلا، وموسم الدرعية، وفورمولا ون، وغيرها، بالإضافة إلى العديد من العروض المميزة للزوار والسياح من داخل المملكة ومختلف دول العالم.
وتأتي فعاليات الشتاء هذا العام في وقت أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولةً ويسرًا من أي وقت مضى؛ حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة؛ وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة (روح السعودية) https://www.visitsaudi.com/ar؛ للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.