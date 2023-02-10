"منشآت" تناقش أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة

شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي اختتم أمس فعالياته في الرياض تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"؛ لمناقشة أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك، والتحول الرقمي.