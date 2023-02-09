المحامية القرشي: النقد الهادف يجب أن يصدر ممن هو قادر ومؤهل ويملك أدواته

وبينت "القرشي" أن النقد والانتقاد يحدث كثيراً في المجتمع بشكلٍ عام ومجتمعات العمل بشكلٍ خاص؛ حيث النقد يجب أن يكون صادراً ممن هو قادر ومؤهل ويملك أدوات النقد الهادف، وأن يتحلى الناقد بالأدب عند تقديمه ومن ذلك اللين في الكلام وانتقاء أحسن الألفاظ والصدق مع الشخص وحثه للأفضل قال تعالى: (فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أو يَخْشَى﴾ وكما يجب اختيار الوقت المناسب وأن يكون هذا النقد سراً لئلا يحرج الشخص المنتقد أو يشعره بالتقليل من شأنه أمام الغير.