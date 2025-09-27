طقس اليوم .. الأرصاد: هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقة عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، والفرصة مهيأة لتشكل السحب الرعدية الممطرة على الاجزاء الشمالية منها، كذلك على منطقتي الرياض والقصيم، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من جنوب غرب المملكة.