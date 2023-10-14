وسط الطبيعة.. مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء يقدّم فعاليات متنوّعة وجديدة

وأضاف، أن المهرجان يقدّم تجربة إحياء التراث وفرصةً فريدةً للزوّار لاستكشاف تراث العُلا الثقافي من خلال المشاركة في فنّ بناء المنازل من الطوب اللَّبِن، والاطلاع على الأساليب التقليدية لبناء المنازل في المنطقة، ومشروع إبداعي يعمل على معالجة وإعادة تدوير سعف النخيل، كما تتيح التجربة العملية للمهتمّين معرفة مزيدٍ عن تراث وتاريخ العُلا وترك بصمة راسخة وأثر دائم خلال فترة وجودهم في العُلا، حيث تسهم هذه التجربة في تعزيز أهمية الرؤية الجماعية نحو الاستدامة ورفع الوعي البيئي وترسيخ الارتباط بالطبيعة، وتجمع تجربة إحياء الطبيعة بين الإبداع والتعليم والمجتمع لإضفاء الحيوية على منحوتة متميزة تشكّل مثالاً لكيفية قيام كلّ فرد من المجتمع بدوره لتتكامل أدوار الجميع وتتعاون في إحداث تأثير جماعي.