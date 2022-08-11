"تعليم ينبع" يعتمد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ

وتفصيلاً، أوضح حمدان بن محمد عيد الصيدلاني، المساعد للشؤون المدرسية، أن إجراءات النقل الداخلي كانت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التعليم ووفقًا للاحتياج في الميدان التعليمي والذي يُسهم في انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد، حيث بلغت نسبة المنقولين 49% ونسبة المنقولات 65%.