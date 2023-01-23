بعد حادثة الدهس.. طرقات بـ"أرصفة قفز الحواجز" تُعرِّض المشاة للخطر!

وعلّق المهندس "أحمد العمير الخريجي" على حادثة دهس امرأة، وقال: "85% من الخطأ يقع على الجهة المخططة والمعتمدة لمشروع الطريق، و15% يقع على السائق لإهماله في متابعة الطريق، وأرفق "الخريجي" نسخة من نموذج يعتقد أنه التخطيط السليم والصحيح للطريق إذا كانت مساحة عرضه 13م، وختم: "يجب توفّر أرصفة تحترم المشاة في مكانها الصحيح.. الإنسان أولًا وليس الآلة".