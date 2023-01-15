الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع 5 اتفاقيات استثمارية بما يزيد عن 43 مليار ريال

من جانبها وقّعت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ثلاث اتفاقيات استثمارية، الأولى مع "الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة"، حيث تضمّ الاتفاقية تخصيص موقع بمساحة 157 ألف متر مربع لإنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم ولفائفه بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية وتشغيله، حيث سيصبح المشروع ذا قيمة مضافة لاستخدامه المواد الأوّلية من شركة معادن، ويخدم السوق المحلية والأسواق العالمية، حيث يبلغ مجموع الاستثمار فيه ملياراً و281 مليون ريال، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 350 فرصة عمل.