عبدالله بن مساعد لـ"سبق": الاستثمار الرياضي من أهم القوى الناعمة للمملكة

أكد الأمير عبدالله بن مساعد أن الاستثمار الرياضي ضمن منظومة متكاملة، ويُعدُّ من أهم القوى الناعمة للمملكة، التي ستساهم -بإذن الله- في نقل الصورة الإيجابية الحقيقية عن وطننا للعالم. مشيرًا إلى أن صناعة النجاح أسهل من شرائه، ونادي نيوكاسل يصنع النجاح الآن.
وتفصيلاً، قال الأمير عبدالله بن مساعد في تصريح إلى "سبق" على هامش مشاركته اليوم في مؤتمر الإعلام الوطني: "عندما نُشرت تقارير صحفية بأنني أنوي بيع نادي شيفلد يونايتد تلقيتُ رسائل كثيرة من الجمهور الإنجليزي، تطلب مني عدم بيع النادي لمستثمرين أمريكان، وإنما لخليجيين. وكان هذا شيئًا لافتًا، ومثار استغراب بالنسبة لي؛ لأن الإنجليز يؤمنون بنجاح التجارب الخليجية في الاستثمار في الرياضة، سواء التي كانت في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، أو نيوكاسل، أو في تجربتنا في نادي شيفيلد يونايتد؛ وهذا بدوره يساهم في تغيير الصورة النمطية عنا نحن السعوديين".
وشدَّد الأمير عبدالله بن مساعد خلال مشاركته اليوم في جلسة "القوة الناعمة والعلامة الوطنية" على أن وجود الحرمَيْن الشريفَيْن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتأثيرهما على العالم الإسلامي، أهم وسائل القوة الناعمة لدينا.
وعن استقطاب المزيد من نجوم كرة القدم العالميين للدوري السعودي أكد الأمير عبدالله بن مساعد أنه سيساعد في تعزيز القوى الناعمة للمملكة، مشيرًا إلى أن جلب لاعبين في مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي ممكنة في ظل دعم الدولة.
وتحدَّث الأمير عبدالله بن مساعد عن جدية وانضباطية الأسطورة البرتغالي رونالدو، وقال نقلاً عن مدرب مانشستر يونايتد أليكس فيرجسون، الذي حضر إلى السعودية عام 2007 في مباراة اعتزال لاعب الهلال سامي الجابر: "رونالدو من أكثر اللاعبين الذي يمتلكون طاقة إيجابية وحافزًا ذاتيًّا، ويبذل جهدًا شخصيًّا في تطوير مستواه".. وهذا يعطي قدوة جيدة لبقية اللاعبين في نادي النصر لاستمرارية العطاء والتألق والنجومية.. فهذا اللاعب يعد اليوم من أغنى وأنجح اللاعبين في التاريخ، وأكثر النجوم الكروية متابعة في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبر النجم الكروي الأول في الجاذبية من ناحية الإعلام والتسويق.
ونوه ابن مساعد بالجهود التنموية الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البني التحتية لكثير من المشاريع الترفيهية والسياحية والثقافية والرياضية؛ للحد من الإنفاق السعودي الأعلى عالميًّا في الخارج، لكن لو صُرفت منها 70٪ داخل السعودية فسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي والمواطنين.
وعن موعد استثماره في السعودية كشف ابن مساعد أنه في حال فُتح مجال التخصص الرياضي في السعودية فهو سيكون من أول المستثمرين.