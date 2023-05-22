عبدالله بن مساعد لـ"سبق": الاستثمار الرياضي من أهم القوى الناعمة للمملكة

وتفصيلاً، قال الأمير عبدالله بن مساعد في تصريح إلى "سبق" على هامش مشاركته اليوم في مؤتمر الإعلام الوطني: "عندما نُشرت تقارير صحفية بأنني أنوي بيع نادي شيفلد يونايتد تلقيتُ رسائل كثيرة من الجمهور الإنجليزي، تطلب مني عدم بيع النادي لمستثمرين أمريكان، وإنما لخليجيين. وكان هذا شيئًا لافتًا، ومثار استغراب بالنسبة لي؛ لأن الإنجليز يؤمنون بنجاح التجارب الخليجية في الاستثمار في الرياضة، سواء التي كانت في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، أو نيوكاسل، أو في تجربتنا في نادي شيفيلد يونايتد؛ وهذا بدوره يساهم في تغيير الصورة النمطية عنا نحن السعوديين".