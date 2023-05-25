توقيع 3 مذكرات تفاهم.. "إنفاذ" يختتم جولاته التعريفية في عدد من مناطق المملكة

ويُعَد "إنفاذ"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق.