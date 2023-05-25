توقيع 3 مذكرات تفاهم.. "إنفاذ" يختتم جولاته التعريفية في عدد من مناطق المملكة

اختتم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" جولته التعريفية التي استمرت ثلاثة أيام شملت مناطق شمال المملكة (تبوك - الجوف - عرعر)، بالتعاون مع الغرف التجارية بإقامة ورش عمل تعريفية؛ بهدف مشاركة القطاع الخاص في أعمال البيع والتصفية التي يعمل عليها المركز.
واستعرضت الورش الدور الرئيس للمركز والفرص الاقتصادية التي يستهدفها وخدماته التي يعمل عليها، وتعزيزًا لزيادة التواصل وتبادل الخبرات بين المركز والغرف التجارية، كما وقّع المركز 3 مذكرات تفاهم؛ لتسهم في نمو أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الفرص والأعمال الاقتصادية التي تسند إلى المركز في أعمال البيع والتصفية، وكذلك إقامة ورش العمل والمؤتمرات والندوات المتخصصة؛ بهدف زيادة الوعي والمعرفة.
وركزت الورش على الفئات التي شملت (وكيل البيع، المحامي، المحاسب القانوني، أمين الإفلاس، المكاتب الهندسية، المقيم، الحارس القضائي، الخازن القضائي)، لاستقطاب عدد كبير من القطاع الخاص لتغطية مدن ومحافظات المملكة بما يسهل أعمال البيع والتصفية ويضمن إنهاء الأعمال في المدة المحددة.
ويُعَد "إنفاذ"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق.