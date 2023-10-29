هواوي تفتتح مختبرًا صحيًا جديدًا في فنلندا

اعترافًا بالحاجة المتزايدة في سوق الصحة واللياقة البدنية، تعهدت هواوي بتعميق أبحاثها في خوارزميات مراقبة الصحة من خلال أجهزتها القابلة للارتداء. أدى ذلك إلى إنشاء ثلاثة مختبرات صحية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2016: بحيرات شيان وسونغشان في الصين، والآن واحد في هلسنكي، فنلندا.

هذا العام، أجرت هواوي بالتعاون مع IPSOS مسحًا صحيًا لأكثر من 8000 مشارك في 8 دول أوروبية. كشف هذا الاستطلاع أن 92٪ من المشاركين برغبون بتحسين جانب واحد على الأقل من جوانب حياتهم المرتبط بالصحة وأن 50٪ فقط منهم راضون عن مستويات لياقتهم البدنية. تواصل هواوي الاستثمار في البحث والتطوير الرياضي والصحي لتلبية طلب المستهلكين المتزايد هذا. ويعمل مختبر HUAWEI Health في فنلندا بفريق بحث علمي متعدد التخصصات يتألف من 6 من حملة شهاداة الدكتوراة و 20 خبيرًا من 5 مجالات رئيسية - علم وظائف الأعضاء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي واختبار البرمجيات وهندسة البرمجيات - عبر 7 دول في الاتحاد الأوروبي. هذا يضمن أن كل مجال من مجالات البحث يفي بالمعايير المتقدمة في العالم.