هل تستحق الأرملة غير السعودية الدعم في هذه الحالة؟.. حساب المواطن يجيب

وأضاف الحساب ردًّا على تساؤل أحد المستفيدين حول أحقية الأرملة غير السعودية للدعم إذا كانت لديها بطاقة أُم مواطن؛ لافتًا إلى أنه في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 عامًا فبإمكان "أكبر الأبناء" رفعُ طلب عبر "صوتك مسموع" من خلال الرابط: http://urv.ca.gov.sa/urv برقم هويته، واختيار نوع الطلب الرئيسي "التسجيل"، ونوع الطلب الفرعي "التسجيل لعائلة متوفى مسجل مسبقًا (أرملة ولديها تابعون)، "ورفع المستندات المطلوبة".