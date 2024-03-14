قصر طيبة.. ولي العهد يستقبل أصحاب الفضيلة العلماء وجمعًا من المواطنين قَدِموا للسلام على سموه

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر طيبة بالمدينة المنورة، أمس الأربعاء، أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعًا من المواطنين الذين قَدِموا للسلام على سموه رعاه الله.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على سمو ولي العهد.
حضر الاستقبال: الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، والأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.