ضمن تصنيف التايمز لتأثير الجامعات.. "جامعة الإمام" بالمركز الـ 201 عالمياً

حصلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على المركز 201 عالمياً، في تصنيف مؤسسة التايمز لتأثير الجامعات العالمية (Times Higher Education Impact Ranking) لعام ٢٠٢٣م، الذي يقيس أداء الجامعات وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (Sustainable Development Goals)، كما يتم فيه قياس المؤشرات من خلال المقارنات المتوازنة لثلاثة مجالات واسعة وهي البحث العلمي، من خلال سعي الجامعة لاكتشاف حلول ومعارف جديدة تتعلق بأهداف التنمية المستدامة، والمقارنة الثانية تتمثل في التواصل، من خلال العمل المباشر مع المجتمع والدولة والعالم، أما المقارنة الثالثة فهي الإدارة، من خلال مسؤولية الجامعة عن قضايا الاستهلاك والاستدامة.
وحققت الجامعة في التصنيف لهذا العام قفزة نوعية تجاوزت نسبة ٢٥٠% عن العام الماضي، وظهرت في جميع النتائج النهائية للأهداف السبعة عشر، بينما ظهرت في العام الماضي في النتائج لـ ٦ أهداف فقط.
واستطاعت الجامعة تحقيق مؤشر يتجاوز الـ ٨٠% في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، فكان للجامعة الحضور ضمن قائمة أفضل ٢٠٠ جامعة عالمية، في سبعة أهداف مختلفة، وهي: جودة التعليم (Quality Education)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (Peace, Justice, and Strong Institutions)، والمياه النظيفة والنظافة الصحية (Clean Water and Sanitation)، والحد من عدم المساواة (Reduced Inequalities)، والقضاء على الجوع (Zero Hunger)، والحياة في البر (Life on Land)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (Partnership for the Goals).
يذكر أن الجامعة تعد ضمن أفضل ١٠٠ جامعة عالمية في جودة التعليم، والمياه النظيفة، والنظافة الصحية.