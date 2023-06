ضمن تصنيف التايمز لتأثير الجامعات.. "جامعة الإمام" بالمركز الـ 201 عالمياً

واستطاعت الجامعة تحقيق مؤشر يتجاوز الـ ٨٠% في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، فكان للجامعة الحضور ضمن قائمة أفضل ٢٠٠ جامعة عالمية، في سبعة أهداف مختلفة، وهي: جودة التعليم (Quality Education)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (Peace, Justice, and Strong Institutions)، والمياه النظيفة والنظافة الصحية (Clean Water and Sanitation)، والحد من عدم المساواة (Reduced Inequalities)، والقضاء على الجوع (Zero Hunger)، والحياة في البر (Life on Land)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (Partnership for the Goals).