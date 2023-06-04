ضمن تصنيف التايمز لتأثير الجامعات.. "جامعة الإمام" بالمركز الـ 201 عالمياً

حصلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على المركز 201 عالمياً، في تصنيف مؤسسة التايمز لتأثير الجامعات العالمية (Times Higher Education Impact Ranking) لعام ٢٠٢٣م، الذي يقيس أداء الجامعات وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (Sustainable Development Goals)، كما يتم فيه قياس المؤشرات من خلال المقارنات المتوازنة لثلاثة مجالات واسعة وهي البحث العلمي، من خلال سعي الجامعة لاكتشاف حلول ومعارف جديدة تتعلق بأهداف التنمية المستدامة، والمقارنة الثانية تتمثل في التواصل، من خلال العمل المباشر مع المجتمع والدولة والعالم، أما المقارنة الثالثة فهي الإدارة، من خلال مسؤولية الجامعة عن قضايا الاستهلاك والاستدامة.